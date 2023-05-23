Участок площадью 1,2 га включили в программу комплексного развития в Томске

Власти Томска одобрили включение в программу комплексного развития территорий участка в районе улицы Вершинина. Его площадь составляет 1,2 га.

Речь идет о квартале, ограниченном улицами Вершинина, Полины Осипенко, Нахимова и переулком Промышленным. Комплексное развитие предусматривает, что инвестор должен разработать и согласовать с мэрией проект застройки. На участке необходимо расположить жилые дома, социальные объекты и инженерные коммуникации Об этом сообщает РИА «Томск».

Снос домов на участке начался в 2021 году. Территория находится в собственности муниципалитета.

По словам и.о. мэра Михаила Ратнера, всего власти готовы предложить комплексное развитие трех участков на Черемошниках. Глава города подчеркнул, что программа позволит Томску избавиться от двухэтажных бараков, которые были построены в 1950–1960-е годы.