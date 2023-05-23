Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для F-16
Общество
В Луганске и окрестностях перестал работать интернет
Пресс-релизы
В Каире завершилась конференция Go Up AdIndex
Общество
Украинского агента Петкевича осудили на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере
Мир
Немецкий депутат призвал власти ФРГ передать Украине ракеты Taurus
Мир
Шерпа из Непала покорил Эверест в 28-й раз и установил новый мировой рекорд
Мир
Грузовик протаранил ворота рядом с Белым домом в США
Политика
Путин назначил Травникова главой управления президента по кадрам и противодействию коррупции
Мир
Мантуров прокомментировал возможные санкции в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ
Мир
Писательница Кэрролл намерена отсудить у Трампа еще $10 млн
Экономика
Мишустин заявил о росте внешнеторгового оборота РФ более чем на 8%
Мир
СМИ сообщили, что США задумывались о применении F-16 на Украине до саммита G7

Участок площадью 1,2 га включили в программу комплексного развития в Томске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Томска одобрили включение в программу комплексного развития территорий участка в районе улицы Вершинина. Его площадь составляет 1,2 га.

Речь идет о квартале, ограниченном улицами Вершинина, Полины Осипенко, Нахимова и переулком Промышленным. Комплексное развитие предусматривает, что инвестор должен разработать и согласовать с мэрией проект застройки. На участке необходимо расположить жилые дома, социальные объекты и инженерные коммуникации Об этом сообщает РИА «Томск».

Снос домов на участке начался в 2021 году. Территория находится в собственности муниципалитета.

По словам и.о. мэра Михаила Ратнера, всего власти готовы предложить комплексное развитие трех участков на Черемошниках. Глава города подчеркнул, что программа позволит Томску избавиться от двухэтажных бараков, которые были построены в 1950–1960-е годы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023