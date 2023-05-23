Мужчина пострадал в ДТП с грузовиком в Барнауле
Мотоцикл Yamaha столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на дороге в Барнауле Один человек получил травмы.
Авария произошла в районе улицы Власихинской. По данным МВД, 55-летний водитель большегруза допустил столкновение с мотоциклом, которым управлял 32-летний мужчина. Мотоциклист получил травмы, пишет altapress.ru.
Пострадавший был госпитализирован. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
В Калмыкии легковой автомобиль столкнулся с попутным грузовиком. Водитель «Лады» и два его пассажира скончались на месте, еще один пассажир доставлен в больницу.