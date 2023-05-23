Путин назначил Травникова главой управления президента по кадрам и противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 мая, назначил Максима Травникова главой управления президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности», — закреплено в указе, который опубликован на сайте Кремля.

До этого Травников возглавлял управление по вопросам госслужбы и кадров. Путин принял решение объединить две эти структуры. Другим указом с должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции снимается Андрей Чоботов.

Днем ранее Путин назначил замминистра иностранных дел России Сергея Бутина. В соответствии с документом в министерстве разрешается иметь «10 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного статс-секретаря — заместителя министра и одного генерального директора».