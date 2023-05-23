Жители Псковской области отдали мошенникам 6 млн рублей

Полиция возбудила уголовные дела в связи с несколькими случаями телефонного мошенничества в Псковской области. Общий ущерб составил 6 млн рублей.

За последние дни звонки поступали жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Печорского и Псковского районов. Собеседники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убеждали жителей региона снять денежные средства со счетов и оформить кредиты якобы для предотвращения мошеннических действий. Кроме того, злоумышленники предлагали гражданам дополнительный заработок, пишет Псковское агентство информации.

Граждане соглашались перечислить средства на посторонние счета. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

В Иркутской области 43-летний мужчина лишился больше 2 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленник по телефону представился сотрудником «Госуслуг» и убедил перечислить средства на посторонние счета.