СМИ сообщили, что США задумывались о применении F-16 на Украине до саммита G7

О том, что украинских пилотов нужно начать обучать управлению истребителями F-16, в США задумались задолго до саммита «Группы семи» (G7) в Хиросиме, хотя официальные заверения Вашингтона говорят об обратном. Об этом 22 мая сообщила газета Politico, опросившая пятерых осведомленных американских чиновников.

По информации спикеров, ключевая роль в том, чтобы убедить президента США Джо Байдена «смягчить позицию» по F-16, была отведена госсекретарю Энтони Блинкену, несмотря на то что обычно глава государства в таких вопросах считает приоритетным позицию минобороны. Представители военного ведомства предупреждали, что поставки Киеву истребителей могут вынудить Россию предпринять ответные меры, однако Блинкену удалось убедить Белый дом, что угрозы Москвы не выходят за пределы риторических.

В итоге вопрос о передаче Украине F-16 был поднят еще на встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля, где глава Пентагона Ллойд Остин обсудил данный вопрос с руководством Совета нацбезопасности Белого дома, и решение о необходимости поставки истребителей было принято единогласно.

«Хотя эти истребители не актуальны для предстоящего контрнаступления, Остин все же посчитал, что у Украины должен быть воздушный потенциал, относящийся к четвертому поколению, так что обучение казалось логичным», — цитирует Politico неназванного сотрудника Пентагона.

Ранее, 23 мая, «Известиям» рассказали в пресс-службе американского посольства в Москве, что США продолжат консультации со своими союзниками и партнерами по поводу поставок Украине F-16. Известно, что после саммита G7 в японской Хиросиме страны так называемого коллективного Запада вплотную занялись этим аспектом военной помощи Украине. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на той встрече лидеры «Большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Хиросиме планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

22 мая официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину являются приоритетом для США. До этого, 20 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания, Великобритания и Бельгия.

В марте глава Пентагона Ллойд Остин указал, что руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.