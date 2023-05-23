Мать и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

В ночь на 23 мая в поселке Магистральный Иркутской области при пожаре погибли мать и двое ее детей. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону 23 мая.

Возгорание произошло в двухквартирном деревянном доме.

«В результате пожара погибли женщина 1983 года рождения и ее дети — мальчик 13 лет и девочка восьми лет. На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Устанавливается причина пожара, расследование продолжается.

19 мая в подмосковном Раменском 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае, в котором его в шутку заперли подростки, заколотив дверь гвоздями. Постройка загорелась. Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, после чего на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело ребенка.

Мать школьника 22 мая рассказала, что родители детей, которые были на месте трагедии, пока не связывались с ней и не предлагали свою помощь.