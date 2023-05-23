Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава Нижегородской области указал на отсутствие прогнозов по выписке Прилепина
Общество
Рогов указал на использование Киевом Запорожской АЭС для шантажа
Мир
Минобороны Армении сообщило об обстреле на границе с Азербайджаном
Мир
Мишустин заявил о планах РФ по развитию связей с дружественными странами
Мир
Китайский национальный координатор ШОС оценил укрепление связей РФ и КНР
Армия
Расчет гаубицы Д-20 уничтожил американский бронетранспортер в зоне СВО
Мир
В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать российскую оборону у Кременной
Общество
Экс-директор аэропорта Диксон осужден за халатность
Мир
Экс-депутат ЕП обвинил Макрона в помешательстве на Зеленском
Происшествия
Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Спорт
Бобровский принес «Флориде» третью победу над «Каролиной» в финале НХЛ
Экономика
Мишустин сообщил о замедлении инфляции в России
Сюжет:

Глава Нижегородской области указал на отсутствие прогнозов по выписке Прилепина

Губернатор Нижегородской области Никитин: прогнозов по выписке Прилепина пока нет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, врачи справляются, вcё под контролем. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал в беседе с журналистами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Он (Прилепин. — Ред.) бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть», — подчеркнул глава региона на полях российско-китайского бизнес-форума.

Подрывные технологии: как было организовано покушение на Захара Прилепина
Теракт могла готовить группа диверсантов численностью до десяти человек, полагают эксперты

19 мая Прилепин поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает. На связь он вышел в этот день через свой Telegram-канал. В то же время стало известно о третьей проведенной операции — фиксация сломанного позвонка в поясничном отделе.

Писатель опроверг слухи о том, что он занят написанием нового романа, подчеркнув, что «когда слишком многое болит, это ни к чему».

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Был подорван его автомобиль Audi Q7, в момент взрыва он ехал в машине. Соратник Прилепина Александр Шубин, который управлял авто, погиб.

Прилепину диагностировали тяжелую сочетанную травму. В день теракта ему провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов.

Позже, 12 мая, прошла вторая операция по фиксации костных отломков для их прочного закрепления до полного сращения.

В день теракта удалось задержать предполагаемого организатора преступления Александра Пермякова. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023