Глава Нижегородской области указал на отсутствие прогнозов по выписке Прилепина

Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, врачи справляются, вcё под контролем. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал в беседе с журналистами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Он (Прилепин. — Ред.) бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть», — подчеркнул глава региона на полях российско-китайского бизнес-форума.

19 мая Прилепин поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает. На связь он вышел в этот день через свой Telegram-канал. В то же время стало известно о третьей проведенной операции — фиксация сломанного позвонка в поясничном отделе.

Писатель опроверг слухи о том, что он занят написанием нового романа, подчеркнув, что «когда слишком многое болит, это ни к чему».

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Был подорван его автомобиль Audi Q7, в момент взрыва он ехал в машине. Соратник Прилепина Александр Шубин, который управлял авто, погиб.

Прилепину диагностировали тяжелую сочетанную травму. В день теракта ему провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов.

Позже, 12 мая, прошла вторая операция по фиксации костных отломков для их прочного закрепления до полного сращения.

В день теракта удалось задержать предполагаемого организатора преступления Александра Пермякова. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.