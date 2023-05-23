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Рогов указал на использование Киевом Запорожской АЭС для шантажа

Рогов: Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа
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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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Украинская сторона использует Запорожскую АЭС для шантажа, при текущей политике киевских властей ее запуск опасен, предупредил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во вторник, 23 мая.

«Сейчас, к сожалению, эксплуатировать атомную станцию с точки зрения выработки электроэнергии не представляется возможным. <…> Они (ВСУ. — Ред.) открыто заявляют, что начнут обстреливать атомную станцию, ставя весь мир на грань ядерной катастрофы, лишь бы не допустить ее перезапуска», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Как он отметил, на данный момент в приоритете стоит сохранение АЭС в максимальной безопасности.

«Перезапуск [атомной электростанции] возможен после того, как украинские войска будут отброшены, а линия фронта отодвинута», — заявил Рогов.

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22 мая станция, получающая питание из Днепропетровской области, лишилась внешнего электроснабжения в связи с отключением высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». АЭС пришлось перевести на дизельные генераторы. Директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский уточнил, что Украина семь раз отключала Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения.

После этого директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС, он указал на штатную работу станции.

Рогов предположил, что отключение Днепровской ЛЭП, в результате которого Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение, стало местью Киева за неудачи на фронте. Он подчеркнул, что аварийных ситуаций, которые могли бы привести к отключению станции от внешнего питания, не было. Как заявил Рогов, электроподача была прервана украинской стороной в ответ на удары по объектам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

С начала сентября минувшего года электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории украинскими войсками. В апреле директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что ЗАЭС не должна стать местом катастрофы. Он сказал, что зону безопасности вокруг станции удастся создать до конца 2023 года.

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