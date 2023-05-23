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Минобороны Армении сообщило об обстреле на границе с Азербайджаном

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Фото: министерство обороны Армении
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Азербайджанские Вооруженные силы (ВС) в ночь на 23 мая обстреляли из стрелкового оружия позиции армянской армии в районе села Кутакан Гегаркуникской области, рассказали в пресс-службе минобороны Армении.

Огонь был открыт 23 мая с 00:20 и велся до 01:10 (с 23:20 22 мая до 00:10 23 мая мск).

«С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 8:00 (7:00 по мск. — Ред.) ситуация на передовой сравнительно стабильная», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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22 мая армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если тот в свою очередь обеспечит безопасность мирному населению республики. Как добавил Пашинян, признанная Ереваном азербайджанская территория площадью 86 600 кв. км включает и Нагорный Карабах.

Также Пашинян подчеркнул, что для достижения мира Ереван и Баку должны зеркально отвести свои войска от границы. Он выразил надежду на то, что мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано в ближайшее время.

19 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом он заявил на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Днем ранее Пашинян сказал, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Как он сообщил, Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 мая отметил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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