Китайский национальный координатор ШОС оценил укрепление связей РФ и КНР

Китайский национальный координатор Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) посол Чжан Хайчжоу 23 мая заявил, что активизация сотрудничества и развитие хороших отношений между Китаем и Россией играют важную роль в развитии ШОС.

«Китай и Россия — это основатели ШОС и наиболее активно продвигают развитие организации… Хорошие двусторонние отношения между Китаем и Россией играют в этом важную роль… это, конечно, очень содействует, как развитие многостороннее, так и двустороннее», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне в Москве состоялись российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Также стало известно, что спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй приедет в Россию с визитом на текущей неделе.

По итогам российско-китайских консультаций секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва и Пекин не вмешиваются в дела друг друга и не ставят целью своего сотрудничества борьбу с какими-либо третьими странами. Кроме того, он указал, что благодаря развитию расчетов в национальных валютах между Китаем и Россией две страны могут выстраивать отношения, не подверженные давлению извне.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в КНР с официальным визитом. В Шанхае он выступит на пленарном заседании российско-китайского бизнес-форума. Также состоится встреча Мишустина с лидером КНР Си Цзиньпином.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами.

До этого, в марте, Си Цзиньпин находился с официальным визитом в Москве. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Путин подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.