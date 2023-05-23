В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать российскую оборону у Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию обороны ВС РФ в направлении Кременной. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции», — рассказал он со ссылкой на собственные источники.

По словам Марочко, несмотря на потери, на некоторых участках этого места за сутки украинские боевики могут осуществлять до пяти атак.

Ранее, 22 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Новодонецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

21 мая Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими силами. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Днем ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.



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