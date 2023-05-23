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В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать российскую оборону у Кременной

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию обороны ВС РФ в направлении Кременной. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции», — рассказал он со ссылкой на собственные источники.

По словам Марочко, несмотря на потери, на некоторых участках этого места за сутки украинские боевики могут осуществлять до пяти атак.

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Ранее, 22 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Новодонецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

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Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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