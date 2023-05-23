МВД опубликовало кадры ДТП с пешеходом под Красноярском

Под Красноярском машина на высокой скорости ночью сбила мужчину в темной одежде, который вышел на проезжую часть. ГУ МВД региона 23 мая поделилось кадрами с места ДТП, которое произошло 11 мая.

На опубликованных кадрах видно, что 51-летний погибший внезапно появляется на дороге из темноты, а 30-летний водитель Nissan не успевает среагировать и свернуть в сторону.

Мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

По данным полиции, на месте трагедии нашли телефон, украденный у сотрудниц одного из местных медучреждений, где наблюдался погибший. Во время выписки больного женщина оставила свой телефон на рабочем месте и ненадолго отлучилась. Похититель воспользовался шансом и скрылся с места преступления.

Полиция начала доследственную проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в этот же день, 23 мая, в результате аварии с легковушкой и грузовиком в Калмыкии погибли три человека, один пострадал.