Экс-директор аэропорта «Диксон» осужден за халатность

Бывший директор аэропорт «Диксон» осужден за халатность, из-за которой в здании аэропорта произошел пожар. Об этом 23 мая сообщается на сайте Норильской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в период с июля 2021 года по январь 2022 года экс-директор «не обеспечил исправное техническое состояние отопительного оборудования модульного здания аэровокзала «Диксон» и контроль за его использованием, а также наличие и исправность систем пожаротушения».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).

За халатность бывшему директору назначили штраф в размере 220 тыс. рублей и запретили занимать определенные должности в течение двух лет.

Ранее, 17 мая, сообщалось, что суд в Воронежской области вынес приговор дочери экс-главы Новоусманского района Любови Овчинниковой, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, но отбывать наказание она начнет в 2032 году.