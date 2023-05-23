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Три человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Калмыкии

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Фото: t.me/mvdkalmykia
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В результате аварии с легковушкой и грузовиком в Калмыкии погибли три человека, один пострадал. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

«На 20 километре автодороги «Комсомольский–Артезиан» произошло столкновение двух транспортных средств. <...> В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомашины LADA Vesta. Еще один пассажир легкового автомобиля с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что к настоящему моменту сотрудники госавтоинспекции обеспечили свободное движение в районе аварии. На месте работает следственно-оперативная группа полиции — правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Ранее, 21 мая, в Тамбовской области при столкновении легковых автомобилей три женщины получили травмы. Предварительно установлено, что водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Aveo. Пострадавших доставили в клиническую больницу.

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