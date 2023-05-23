Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский

Председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский скончался в возрасте 75 лет. Об этом 23 мая сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Он подчеркнул, что Варнавский всю жизнь работал на благо жителей Омской области.

«Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Глава Омской области выразил соболезнования родным и близким Варнавского.

Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что вся жизнь Варнавского была связана с Омской областью. Он назвал его мудрым и опытным политиком, настоящим патриотом и тонким дипломатом.

Также соболезнования семье и близким Варнавского опубликовал официальный Telegram-канал городского совета Омска.

Варнавский родился в Омске в 1947 году. Он был советским и российским государственным, политическим деятелем, а также бессменным председателем законодательного собрания Омской области с 1994 года..