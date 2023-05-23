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Экс-депутат ЕП обвинил Макрона в помешательстве на Зеленском

Бывший депутат ЕП Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в помешательстве на Зеленском
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool
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Помощь Украине дорого обходится для Франции. Помешательство французского президента Эммануэля Макрона на украинском лидере Владимире Зеленском нужно остановить, заявил 21 мая бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Дорого нам обходятся все эти макроно-зеленскианские выходки! Остановите Макрона, остановите зеленскоманию...», — написал он в Twitter.

Филиппо уточнил, что безграничная поддержка Киева стоит Франции как больших финансовых затрат, так и репутации на международной арене.

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Ранее, 20 мая, Макрон написал в Twitter о том, что украинская делегация прибыла в Хиросиму для участия в саммите G7, чтобы работать «за победу Украины и возвращение мира в Европу». Самолет для визита украинской стороне предоставила Франция.

На следующий день французский лидер назвал решение обеспечить Зеленского самолетом для участия в мероприятии делом чести. Французский борт, кроме того, возил Зеленского с делегацией в том числе на саммит Лиги арабских государств в Саудовскую Аравию.

На полях саммита 20 мая Макрон и Зеленский провели встречу. Французский президент заявил, что присутствие его украинского коллеги на G7 «может изменить правила игры» на Украине.

До этого, 15 мая, Макрон упомянул о том, что Франция готова приступить к обучению украинских пилотов. Кроме того, вэ тот день в интервью телеканалу TF1 он намекнул о передаче Киеву дальнобойных ракет.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским коллегой в Елисейском дворце сообщил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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