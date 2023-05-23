Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой по вопросу Украины

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой по вопросу банка OTP и блокировки военной помощи Украине. Об этом в понедельник, 22 мая, написал обозреватель Politico Якопо Баригацци.

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи глав МИД в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине», — указано в материале.

Журналист утверждает, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ в одобрении дополнительной военной помощи Киеву от Евросоюза (ЕС). Глава МИД Германии также процитировала некие «неуточненные сообщения» о венгерском банке OTP, обвинив его в нарушении международного права из-за признания Донецка и Луганска частью России.



Обозреватель добавил, что этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии по вопросу конфликта на Украине.

Венгрия остается одной из немногих европейских стран, регулярно выступающей против передачи вооружений Киеву и призывающей к прекращению огня и мирным переговорам. В частности, 24 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совете глав МИД стран Евросоюза заявил, что поставки оружия только продлевают конфликт.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в мае посетил ряд европейских государств и принял участие в саммите G7 в Хиросиме с целью увеличить финансовую и материальную поддержку Киева. В результате Зеленский смог получить новый пакет военной помощи на $375 млн от США и обещание Запада продолжить поставлять оружие и после урегулирования конфликта.

Россия, в свою очередь, неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Спецоперация России по защите Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года. Поводом для ее проведения послужило обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.