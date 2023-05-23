В России создали линейку универсальных дронов «Джокер»

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал универсальную линейку FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица». — Ред.) «Джокер», которые отличаются весом носимой полезной нагрузки и могут выполнять весь спектр боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 23 мая сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.

«Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер». <…> Этого «универсала» теперь не надо перепаивать, переделывать, менять на стяжках подвесы или навешивать дополнительное оборудование. Он готов выполнять любые задачи без вмешательства в конструкцию», — сказал он.

По словам Кузякина, вся линейка FPV-дронов оборудована многофункциональной площадкой крепления полезной нагрузки. Также он признался, что идея была скопирована у боевых дронов иностранного производства, но специалисты капитально ее переделали и упростили.

« <…> мы обеспечили архитектурную интеграцию системы управления полезной нагрузкой с контуром полетного контроллера, что позволило управлять пилоту внешним оборудованием вне зависимости от того, что дрон несет на себе. Теперь не важно, какую роль сегодня выполняет боевой расчет: «Джокер» может быть чем угодно, как свой карточный тезка», — добавил гендиректор ЦКБР.

У FPV-дронов, также как и у боеприпасов, есть классификация — разведчики, корректировщики, штурмовики, бомбардировщики, минеры, камикадзе и носители спецоборудования, поэтому ранее для каждой конкретной задачи приходилось носить определенный дрон и специально обучать работе с ним, а также была необходимость переделывать дроны прям на фронте, меняя им специализацию, напомнил Кузякин.

Также специалисты ЦКБР стандартизировали все настройки, прошивки и топологию, чтобы бойцам на фронте не нужно было думать, как именно настроить дрон под себя. Все дроны теперь одинаково настроены, несмотря на тип и специализацию.

«И эти настройки соответствуют наземному оборудованию боевых FPV-расчетов», — подытожил гендиректор организации.

Накануне руководитель направления по тематике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Обуховского завода Егор Щербаков сообщил о разработке в России специального устройства, которое позволит обманывать систему противовоздушной обороны (ПВО) противника.