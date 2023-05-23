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CNN узнал о помолвке основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес

CNN: Джефф Безос и Лорен Санчес приняли решение обручиться
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Фото: Global Look Press/IMAGO/David Jones
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Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес решили обручиться. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил телеканал CNN.

Источник близкий к паре утверждает, что пока нет информации о дате свадьбы. Собеседник телеканала не привел дополнительных подробностей помолвки.

Безос и Санчес публично заявили о своих отношениях в 2019 году. Первое совместное интервью они дали спустя три года, в котором миллиардер назвал журналистку «самым щедрым и великодушным человеком, которого вы когда-либо встречали», и сказал, что она «вдохновляет».

До этого предприниматель состоял в браке с Маккензи Скотт на протяжении 25 лет. Они расстались в 2019 году.

По данным Forbes, Безос находится на третьем месте в списке самых богатых людей в мире.

Ранее, в ноябре, стало известно, что младшая дочь экс-президента США Дональда Трампа от брака с Марлой Мейплз Тиффани вышла замуж за миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Торжество прошло в поместье политика Мар-а-Ларго во Флориде.

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