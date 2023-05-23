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Метеоролог предсказал рост количества погодных аномалий в России

Метеоролог Ганьшин заявил, что в будущем в России увеличится количество погодных аномалий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аномальные погодные условия будут наблюдаться в России в ближайшем будущем из-за потепления, рассказал 23 мая в беседе с «Газетой.Ru» кандидат физико-математических наук и руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин.

Он указал на то, что температура в целом становится на планете выше. Меняется распределение температур, что влияет на погоду. Например, в центре России погода определяется циклонами из Атлантики.

«В будущем в нашей стране увеличится количество погодных аномалий, связанное с изменением режима циркуляции из-за перераспределения температуры. Например, зимой начнет выпадать еще больше осадков, чем раньше. Это связано, в первую очередь, с тем, что скорость потепления в России выше, чем в мире. В среднем по России с 1976 г. наблюдается увеличение количества осадков на 2,2% в 10 лет», — сказал Ганьшин.

По словам метеоролога, в центре крупных городов будет значительно теплее, чем на окраинах из-за больших площадей, покрытых асфальтом или плиткой.

«Это ситуация, когда температура воздуха в центре городе ощущается выше, чем в окружающей его более дальней местности из-за плотности городской застройки. А поскольку рядом мало естественных водоемов и лесов, в центре города станет еще теплее, чем на окраинах. В ближайшие 10–20 лет эти тенденции точно сохранятся», — добавил специалист.

Кроме того, он отметил опасность потепления в том, что оно может провоцировать таяние льдов, лесные пожары, а также ухудшение качества воздуха.

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России ожидаются дожди и град в ближайшие дни. Так, в столице в будние дни выпадет от 35% до 50% месячной нормы осадков, а наиболее сильные дожди пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа.

21 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице выпадет свыше трети месячной нормы осадков в течение пяти ближайших суток. По его словам, таким образом небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России вернется теплая погода. По его словам, столбики термометров поднимутся до 28 градусов в период с 25 по 28 мая.

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