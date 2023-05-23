В Волгограде такси врезалось в Mercedes и загорелось

В Волгограде 22 мая в результате столкновения такси с Mercedes произошло возгорание. Видео пожара опубликовали очевидцы в Сети.

Отмечается, что водитель такси разогнался до 120 км/ч и врезался в Mercedes, стоявший на запрещающем сигнале светофора.

Машина такси загорелась. Водитель успел покинуть салон. Он был госпитализирован с переломом ноги. Два пассажира Mercedes ударились лицами о подголовники, но от медицинской помощи отказались.

Ранее в этот день произошло массовое ДТП с участием трактора на юго-востоке Москвы. Три человека пострадали.