На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Гладков сообщил, что село Глотово в Грайворонском округе было обстреляно. В результате чего в больницу были доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Позже стало известно о еще троих пострадавших, которые в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

Менее чем через час губернатор сообщил, что система ПВО сбила украинский беспилотник.

По последним данным, при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек. Большая часть населения района покинула его территорию. Местные власти с сотрудниками МЧС и полиции завершили обход территории, добавил он.

С 22 мая на территории Белгородской области введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения, в том числе проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и приостановка деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день назвал целью диверсии под Белгородом отвлечение внимания от Артемовска (украинское название — Бахмут).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.