Кинологи помогли при расследовании дела о гибели ребенка в Раменском

Подозреваемых по делу о гибели 11-летнего Альберта Умбетьярова, сгоревшего заживо в подмосковном Раменском, смогли обнаружить благодаря помощи кинологов. Об этом рассказали «Известиям» очевидцы.

Отмечается, что предполагаемые виновники скрылись с места происшествия, как только занялся огонь. При этом незадолго до трагедии группу подростков застали за покупкой жидкости для розжига в ближайшем магазине.

«Не знали, ни где они (подозреваемые — ​Ред.), ни куда они сбежали. Потом собака их (следователей) привела туда, собака взяла след, и в квартире нашли их», — поделилась местная жительница.

Школьников задержали, а по факту случившегося было возбуждено дело, ход расследования контролирует прокуратура. Тем не менее, ответственные за смерть Альберта могут избежать уголовного наказания, поскольку им не исполнилось 14 лет.

Инцидент произошел 19 мая. По информации следствия, учащиеся средних классов играли и решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка вспыхнула. Эксперты полагают, что возгорание началось изнутри.

Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, затем на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело ребенка.

«Вызвали пожарных, скорую. Пришел еще мой сосед, а мы с ним начали ломать эту постройку. Когда мы уже все сломали эту постройку, как бы там уже... ну... было поздно. Мы чисто физически никак не смогли никого спасти», — рассказал очевидец Максим Однобурцев.

Тренер погибшего Александр Твамба выдвинуло две разные версии произошедшего. Согласно первой, двое подростков после ссоры с мальчиком неудачно пошутили, закрыв его в сарае. Вторая версия заключается в том, что ребенка сначала ударили по голове, а затем спрятали в сарае.