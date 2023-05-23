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Кинологи помогли при расследовании дела о гибели ребенка в Раменском

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Фото: РЕН ТВ
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Подозреваемых по делу о гибели 11-летнего Альберта Умбетьярова, сгоревшего заживо в подмосковном Раменском, смогли обнаружить благодаря помощи кинологов. Об этом рассказали «Известиям» очевидцы.

Отмечается, что предполагаемые виновники скрылись с места происшествия, как только занялся огонь. При этом незадолго до трагедии группу подростков застали за покупкой жидкости для розжига в ближайшем магазине.

«Не знали, ни где они (подозреваемые — ​Ред.), ни куда они сбежали. Потом собака их (следователей) привела туда, собака взяла след, и в квартире нашли их», — поделилась местная жительница.

Школьников задержали, а по факту случившегося было возбуждено дело, ход расследования контролирует прокуратура. Тем не менее, ответственные за смерть Альберта могут избежать уголовного наказания, поскольку им не исполнилось 14 лет.

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Инцидент произошел 19 мая. По информации следствия, учащиеся средних классов играли и решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка вспыхнула. Эксперты полагают, что возгорание началось изнутри.

Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, затем на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело ребенка.

«Вызвали пожарных, скорую. Пришел еще мой сосед, а мы с ним начали ломать эту постройку. Когда мы уже все сломали эту постройку, как бы там уже... ну... было поздно. Мы чисто физически никак не смогли никого спасти», — рассказал очевидец Максим Однобурцев.

Тренер погибшего Александр Твамба выдвинуло две разные версии произошедшего. Согласно первой, двое подростков после ссоры с мальчиком неудачно пошутили, закрыв его в сарае. Вторая версия заключается в том, что ребенка сначала ударили по голове, а затем спрятали в сарае.

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