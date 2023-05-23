Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ

Вашингтон манипулирует данными о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил 22 мая заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями. В результате «за скобками» остаётся значительный потенциал — более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора, о судьбе которого внешне так сильно пекутся официальные лица в США», — говорится в заявлении Рябкова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что информацией о своем ядерном потенциале Запад пытается заработать себе очки. Между тем за призывом G7 к возобновлению действия Договора о СНВ и не видно ни малейшей готовности к тому, чтобы в этом контексте учитывался совокупный потенциал НАТО, указал замглавы МИДа.

Ранее в этот день Рябков назвал неадекватными утверждения, что страны Запада, в отличие от России, проявляют ответственный подход в ядерной сфере. Он пояснил, что такие высказывания отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность. При этом РФ в ядерных вопросах проявляет прозрачность и действует в ответственном ключе.

Еще 20 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Вашингтона в настоящее время практически нет отношений, американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации.

До этого, 21 февраля, в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.