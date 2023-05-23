Россиянам напомнили о возможности получения средств от властей на бизнес
Граждане России могут получить помощь от государства на сумму до 350 тыс. рублей на открытие своего бизнеса, оформив социальный контракт, если уровень их заработка ниже величины прожиточного минимума в регионе. Об этом 23 мая рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов в беседе с агентством «Прайм».
Россиянину могут поспособствовать в составлении бизнес-плана, смет, а также в поиске рынков сбыта производимой продукции. Объем поддержки собственного дела может достигать 350 тыс. рублей, а на развитие личного подсобного хозяйства могут выделить до 200 тыс. рублей, отметил Тарасов.
По словам эксперта, социальный контракт служит посредником между гражданином и государством, которое помогает заявителю выйти из трудного материального положения путем открытия своего маленького бизнеса или прохождения необходимого обучения для повышения квалификации. Именно такая помощь и отличает соцконтракт от пособий.
Чтобы заключить такой соцконтракт, нужно предоставить в орган социальной защиты необходимые документы, которые подтвердят тяжелое материальное положение, и заключить договор. Юрист также напомнил, что в 2023 году на федеральное финансирование программы соцконтрактов выделено 35 млрд рублей.
Ранее, 1 марта, «Известия» рассказывали, что такое социальный контракт, на какие суммы можно рассчитывать и куда их потратить. Например, на обучение можно получить до 30 тыс. рублей, а на открытие своего дела — до 350 тыс. рублей. На ведение подсобного хозяйства выделяют до 200 тыс. рублей.
Заключить контракт с властями региона может только гражданин РФ, зарегистрированный на территории субъекта и подтвердивший свой статус малоимущего, доход которого ниже прожиточного минимума в регионе.