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Россиянам напомнили о возможности получения средств от властей на бизнес

Юрист Тарасов: россияне с низкими доходами могут получить 350 тыс. рублей на бизнес
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Граждане России могут получить помощь от государства на сумму до 350 тыс. рублей на открытие своего бизнеса, оформив социальный контракт, если уровень их заработка ниже величины прожиточного минимума в регионе. Об этом 23 мая рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов в беседе с агентством «Прайм».

Россиянину могут поспособствовать в составлении бизнес-плана, смет, а также в поиске рынков сбыта производимой продукции. Объем поддержки собственного дела может достигать 350 тыс. рублей, а на развитие личного подсобного хозяйства могут выделить до 200 тыс. рублей, отметил Тарасов.

По словам эксперта, социальный контракт служит посредником между гражданином и государством, которое помогает заявителю выйти из трудного материального положения путем открытия своего маленького бизнеса или прохождения необходимого обучения для повышения квалификации. Именно такая помощь и отличает соцконтракт от пособий.

Чтобы заключить такой соцконтракт, нужно предоставить в орган социальной защиты необходимые документы, которые подтвердят тяжелое материальное положение, и заключить договор. Юрист также напомнил, что в 2023 году на федеральное финансирование программы соцконтрактов выделено 35 млрд рублей.

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Ранее, 1 марта, «Известия» рассказывали, что такое социальный контракт, на какие суммы можно рассчитывать и куда их потратить. Например, на обучение можно получить до 30 тыс. рублей, а на открытие своего дела — до 350 тыс. рублей. На ведение подсобного хозяйства выделяют до 200 тыс. рублей.

Заключить контракт с властями региона может только гражданин РФ, зарегистрированный на территории субъекта и подтвердивший свой статус малоимущего, доход которого ниже прожиточного минимума в регионе.

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