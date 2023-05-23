Один человек пострадал в результате ДТП на внутренней стороне МКАД

Один человек пострадал в результате столкновения двух легковушек на внутренней стороне 1-го километра МКАД. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили «Известиям» в столичном ГУ МВД.

Судя по записи с места аварии, одна из машин резко остановилась на проезжей части, после чего в нее врезался идущий следом автомобиль.

По информации дептранса Москвы, движение в районе ДТП временно затруднено. Сотрудники оперативных служб уже приступили к работе.

Накануне стало известно, что на внешней стороне 105-го км МКАД водитель сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу. Детали случившегося уточняются.