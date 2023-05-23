Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 мая

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 20 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 23 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градусов, ночью похолодает до +9.

Днем прогнозируется восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/c, ночью — ветер переменных направлений, его скорость составит 2–7 м/с.

Атмосферное давление — 748–750 мм ртутного столба.

Ранее, 22 мая, в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в Москве до утра вторника, 23 мая, ожидается сильный туман. По прогнозам синоптиков, видимость не будет превышать 300–500 м до 09:00.

В этот же день в региональном Минтрансе водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения в дождливую погоду.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице выпадет свыше трети месячной нормы осадков в течение пяти ближайших суток. По его словам, таким образом небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков.

Тишковец также рассказал, что во вторник, 23 мая, прогремят первые локальные грозы, а со второй половины недели будет идти дождь на территории всего региона.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России вернется теплая погода. По его словам, столбики термометров поднимутся до 28 градусов в период с 25 по 28 мая.