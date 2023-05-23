Реклама
Прямой эфир
Мир
Футболист Радимов рассказал об усталости испанцев от украинской темы
Мир
Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильные осадки в европейской части РФ
Мир
Госдеп вновь предупредил Грузию о санкциях из-за авиасообщения с РФ
Мир
В США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России
Мир
Посол РФ во Вьетнаме оценил перспективы возобновления прямых перелетов
Мир
Подполковник Дэвис призвал реализовать истинные интересы США на Украине
Мир
Беженка из Артемовска рассказала о конфликтах между подразделениями ВСУ
Мир
Блогер с Украины устроила провокацию на Каннском кинофестивале
Мир
Во Франции назвали потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского
Общество
В Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Ленобласти
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 20 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 23 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градусов, ночью похолодает до +9.

Днем прогнозируется восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/c, ночью — ветер переменных направлений, его скорость составит 2–7 м/с.

Атмосферное давление — 748–750 мм ртутного столба.

Погода в коме: кому вредны перепады атмосферного давления
Врачи рассказали, как облегчить страдания метеозависимых людей

Ранее, 22 мая, в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в Москве до утра вторника, 23 мая, ожидается сильный туман. По прогнозам синоптиков, видимость не будет превышать 300–500 м до 09:00.

В этот же день в региональном Минтрансе водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения в дождливую погоду.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице выпадет свыше трети месячной нормы осадков в течение пяти ближайших суток. По его словам, таким образом небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков.

Тишковец также рассказал, что во вторник, 23 мая, прогремят первые локальные грозы, а со второй половины недели будет идти дождь на территории всего региона.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России вернется теплая погода. По его словам, столбики термометров поднимутся до 28 градусов в период с 25 по 28 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023