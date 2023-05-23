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Футболист Радимов рассказал об усталости испанцев от украинской темы

Футболист Радимов: испанцы устали от жалоб и новостей про Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский футболист, тренер, ранее выступавший за сборную РФ, Владислав Радимов 22 мая рассказал «Известиям», что в Испании устали от жалоб и новостей про Украину. Таким образом он прокомментировал критику в адрес игроков футбольного клуба «Барселона» из-за видео с благодарностью российским болельщикам.

Как отметил спортсмен, для его друзей в Испании футбол — превыше всего. Поэтому они не обращают внимания на сторонние темы.

«Испанцы уже устали от этих новостей про Украину, потому что многие украинцы пользуются этим и пытаются монетизировать. Они строят из себя настолько обиженных и убитых жизнью людей, что это переходит некоторые границы и, по крайней мере, в Испании это начинают понимать. Многим это выгодно, чтобы Россия осталась без спорта и без футбола в том числе», — заявил Радимов.

Он назвал игроков «Барселоны» разумными людьми и подчеркнул, что их благодарность является абсолютной нормой.

Кроме того, Радимов добавил, что в мире постоянно случаются конфликты, но это совсем не значит, что стоит забывать обо всем остальном.

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Ранее в этот день украинский ФК «Шахтер» из Донецка раскритиковал «Барселону» за благодарственное обращение к болельщикам из России.

Игроки каталонского клуба Алехандро Бальде и Серхи Роберто записали обращения на испанском языке, в которых выразили признательность российским фанатам за поддержку в течение сезона.

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