Россия и Судан подпишут новые соглашения в сфере энергетики

Новые соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики между Россией и Суданом готовятся к подписанию в ходе второго саммита Россия–Африка в Санкт-Петербурге, заявил «Известиям» председатель российско-суданского делового совета Виктор Чемоданов.

«Сейчас готовятся к подписанию соглашения в энергетике, которые начинали прорабатывать еще с 2020 года, там операторами выступают «Зарубежнефть» и «Татнефть», — сказал он.

Взамен Судан готов экспортировать в Россию кунжут, чай каркаде, орехи, хлопок, мясо, манго, грейпфрут: по некоторым позициям поставки в РФ уже производятся, добавил Чемоданов.

Он отметил, что военный конфликт в Судане не отразился критически на экономическом сотрудничестве с РФ, несмотря на эвакуацию многих сотрудников российских компаний.

«Некоторые транзакции были приостановлены, но в целом конфликт в Судане критически не повлиял на наш бизнес, поскольку у России хорошие взаимоотношения с обеими конфликтующими сторонами», — подчеркнул Чемоданов.

По его словам, в стране ведет деятельность «Зарубежгеология», которая в 2019 году заключила договор с суданской стороной на проведение геологоразведочных работ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сборные из России: в Африке планируют делать машины и продавать «Аленку»