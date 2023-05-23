Вильфанд спрогнозировал сильные осадки в европейской части РФ

В европейской части России ожидаются дожди и град в ближайшие дни. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве в будние дни выпадет от 35% до 50% месячной нормы осадков, а наиболее сильные дожди пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа».



Синоптик отметил, что значительные осадки также выпадут в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях.

Вильфанд уточнил, что дожди на юге европейской части РФ будут сопровождаться градом. Из-за этого может потребоваться разгон облаков для защиты виноградников и устранения угроз для урожая.

«Там ожидаются сильные грозовая деятельность и градобитие. Думаю, что там будет активное воздействие на погоду, удары из пушек по облакам, их расстрел, в кавычках, с помощью реагентов, в регионах, где есть нежные культуры. Речь про виноградники, например», — добавил он.

21 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице выпадет свыше трети месячной нормы осадков в течение пяти ближайших суток. По его словам, таким образом небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков.

Тишковец также рассказал, что во вторник, 23 мая, прогремят первые локальные грозы, а со второй половины недели будет идти дождь на территории всего региона.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России вернется теплая погода. По его словам, столбики термометров поднимутся до 28 градусов в период с 25 по 28 мая.