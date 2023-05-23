Посол РФ во Вьетнаме рассказал об отношении в стране к россиянам

Отношение к России во Вьетнаме остается очень доброжелательным, во многом по той причине, что Ханой хорошо помнит ту помощь, которую СССР оказал вьетнамскому народу в борьбе за независимость. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

«Здесь помнят ту помощь, которую СССР оказывал в период борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость. Поэтому отношение к России остается весьма и весьма доброжелательным», — подчеркнул посол.

При этом он признал, что на фоне многовекторной внешней политики Вьетнам активно сотрудничает и с другими странами, включая бывшего противника США. Уроков прошлого вьетнамцы забывать не склонны, но, ориентируясь на интересы дальнейшего поступательного развития страны, Ханой выстраивает отношения со всеми иностранными партнерами на дружественной и прагматичной основе, добавил Геннадий Бездетко.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Геннадия Бездетко «Известиям»:

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