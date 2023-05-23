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Посольство РФ оценило советы шведского эксперта для Киева

Посольство России посоветовало эксперту из Швеции и Украине не повторять битву при Нарве
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Фото: ТАСС/Ирина Дергачева
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Киеву не следует пытаться воспроизвести битву при Нарве в противостоянии с российскими войсками. Об этом 22 мая заявило посольство РФ в Швеции в ответ на соответствующую рекомендацию шведского эксперта Нильса Бильдта.

В комментарии для газеты Svenska Dagbladet Бильдт отметил, что Украина «может поучиться у Карла XII», короля Швеции, который в 1700 году пошел в атаку своим десятитысячным войском против якобы превосходящей числом в девять раз русской армии.

«Автор, однако, полностью пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи», — отметили сотрудники российской дипмиссии.

Также в посольстве указали на аналогию, которую Бильдт провел между фашистской Германией и Украиной, призывая последних не тянуть с контрнаступлением. Эксперту напомнили, что силы Третьего рейха также были разбиты, и посоветовали впредь подбирать более удачные исторические примеры.

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О готовящемся украинском контрнаступлении стало известно весной этого года. С тех пор европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления на Украину ряд политиков считают, что в случае поражения страна потеряет поддержку от своих «союзников».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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