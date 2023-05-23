Власти решили обнулить импортные пошлины на сырье для алюминия

Власти готовят меры поддержки российским алюминиевым заводам на фоне санкций — в кабмине изучают возможность обнулить импортные пошлины на ввоз продукции, которая используется при производстве алюминия.

Об этом говорится в протоколе по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством главы Минэка Максима Решетникова. С документом от 24 марта ознакомились «Известия». Первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил его 3 апреля.

Согласно протоколу, власти могут обнулить пошлины на ввоз в РФ товаров под кодами 3801 90 000 1, 6902 90 000 0 и 8545 19 000 0, 8545 90 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС. В Минпромторге пояснили, что речь идет о продукции используемой для производства алюминия: катодные и анодные блоки, катодные подовые, а также катодные бортовые блоки, карбидкремниевые блоки и масса подовая. Сейчас импортный сбор на них составляет 5% и более.

Источник «Известий» в госорганах отметил, что ранее по отдельным группам сырья для металлургов пошлины уже обнулялись. Так, например, нулевые тарифы действовали для подовой массы с мая 2021 года до марта 2022-го, для катодных бортовых блоков — с марта 2021-го до марта 2022-го. Теперь правительство вновь обсуждает такую меру.

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Железная схватка: власти готовят обнуление пошлин на сырье для алюминия