Три человека пострадали в результате ДТП с трактором в Москве
Массовое ДТП с участием трактора произошло вечером в понедельник, 22 мая, на юго-востоке Москвы. Три человека пострадали.
По данным «Известий», три автомобиля и трактор столкнулись на Волгоградском проспекте. В результате трактор перевернулся. На видеозаписи с места аварии видно, что две другие машины вылетели с проезжей части, а третья врезалась в столб.
Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку для выяснения обстоятельств инцидента.
Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием электромобиля Tesla на западе столицы. В результате столкновения машин на Шелепихинском шоссе один человек получил травмы.