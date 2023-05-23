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Экс-сенатор США Блэк: в Артемовске ВС России выиграли крупнейшую битву с 1945 года

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Бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк 22 мая заявил, российские войска, освободив Артемовск (украинское название — Бахмут), выиграли крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой войны.

«Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой. <...> Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но, похоже, (президент Украины Владимир. — Ред.) Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Блэк назвал битву за Артемовск эпичной. Он предположил, что это поражение подтолкнет вооруженные силы Украины (ВСУ) к началу масштабного наступления, о подготовке которого давно и много говорят.

«Эти потери будут побуждать Зеленского начать наступление, чтобы доказать, что у него все еще есть боевая мощь, хотя более разумным путем мог бы стать поиск мира и прекращение дальнейшего кровопролития», — отметил Блэк.

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Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин заявил, что взятие Артемовска разрушило миф о его неприступности, а также вынудило Киев сменить риторику в попытке обесценить потерю города.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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