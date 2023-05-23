МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Ленобласти
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализован. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло в ангаре с паллетами в поселке Тельмана. Всего к тушению пожара привлечено 56 человек и 15 единиц техники.
Согласно данным МЧС, в 23:12 пожар был локализован. Площадь возгорания составила 3200 кв. м.
При этом информация о пострадавших не поступала, сообщили в ведомстве.
О пожаре стало известно ранее в этот день. По информации источника «Известий», возгорание могло начаться из-за баллонов с газом.