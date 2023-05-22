В Артемовске ликвидировали ставшего снайпером ВСУ легкоатлета

Украинский легкоатлет, бывший чемпион страны по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший снайпером Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Согласно имеющейся информации, Ходаковский погиб 15 мая. В мирной жизни он выиграл несколько республиканских турниров, был членом сборной страны по легкой атлетике.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Решение было принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе.

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