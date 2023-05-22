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В Артемовске ликвидировали ставшего снайпером ВСУ легкоатлета

«РВ»: В Артемовске ликвидирован спортсмен-легкоатлет, ставший снайпером ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Украинский легкоатлет, бывший чемпион страны по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший снайпером Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Согласно имеющейся информации, Ходаковский погиб 15 мая. В мирной жизни он выиграл несколько республиканских турниров, был членом сборной страны по легкой атлетике.

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Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Решение было принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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