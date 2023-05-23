В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра вторника

В Москве до утра вторника, 23 мая, ожидается сильный туман. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Так, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, местами по Москве ожидается туман, видимость не будет превышать 300–500 м до 09:00 вторника, 23 мая.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, пишет НСН. Кроме того, их попросили избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Аналогичное предупреждение распространили и в комплексе городского хозяйства столицы, пишет агентство городских новостей «Москва». Там же отметили, что в ближайшие двое суток в столице может выпасть почти треть месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, до вечера 23 мая выпадет до 19 мм осадков. На улицах города будут дежурить бригады Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосводосток», сообщает телеканал «360».

Ранее 22 мая в Московской области водителей попросили соблюдать ПДД в дождливую погоду. Их призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах, а также оценивать ситуацию при парковке во дворе.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что конец мая в Москве будет дождливым. В регионе выпадет до 20-300 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы, пишет сайт kp.ru.

20 мая в Гидрометцентре России сообщили, что в столице 23 мая ожидается усиление ветра до 17 м/с, пишет REGNUM.