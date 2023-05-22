Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным официального ресурса по оповещению граждан, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Кроме того, сирены звучат в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Одесской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в этот день глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о произошедших взрывах в регионе.

Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Ранее в этот день воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

20 мая сообщалось о взрывах в Киеве. Со слов очевидцев, в украинской столице прогремело более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что в столице Украины работала система противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.