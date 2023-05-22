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Водителям в Подмосковье напомнили о соблюдении ПДД в дождливую погоду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Московской области водителей призвали соблюдать ПДД в дождливую погоду. Об этом говорится на сайте регионального Минтранса в понедельник, 22 мая.

В ведомстве напомнили, что в период дождливой погоды, когда идут обильные осадки, видимость на дорогах может значительно снижаться, отмечает «Москва 24».

В этой связи автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. Кроме того, следует оценивать ситуацию при парковке во дворе.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге, поломке или мелком ДТП нужно звонить в 112. Нельзя оставаться в машине или рядом с ней — это опасно. Необходимо покинуть транспортное средство и уйти за пределы проезжей части, сообщает РИАМО.

Кроме того, в Минтрансе региона отметили важность безопасности для пешеходов. Так, гражданам рекомендуется в темное время суток носить светоотражающие аксессуары и аккуратно пересекать проезжую часть, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей, отмечает телеканал «360».

Дожди в регионе прогнозируются до конца недели, местами прогремят грозы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек дожди в Москве до конца недели.

По его словам, наиболее обильные и продолжительные осадки ожидаются во вторник и среду. Они также продолжатся в четверг и пятницу, но будут отличаться кратковременным характером.

21 мая ведущий сотрудник Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что текущая неделя в Москве и области будет дождливой. Он отметил, что со второй половины недели дожди будут идти на территории всего региона, сообщает телеканал «Звезда».

Также 21 мая специалист отмечал, что обилием осадков «небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит» дождей. По его словам, за пять рабочих дней в столичном регионе выпадет до 20–25 мм осадков, что равняется более чем трети от месячной нормы, пишет Life.ru.

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