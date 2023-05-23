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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России 23 мая сообщило о новых героических поступках российских бойцов, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о самоотверженности рядового Егора Сапунова, который действовал в составе отделения штурмовой группы. Российские бойцы осуществляли прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из тактических направлений.

В ходе боя Сапунов обошел позиции националистов с тыла и точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) поразил склад ракетно-артиллерийского вооружения противника, детонация которого привела к уничтожению трех автомобилей. Продолжая бой, рядовой уничтожил две минометные позиции вместе с расчетами. В результате украинские боевики отступили.

Благодаря смелым и мужественным действиям Егора Сапунова российским подразделениям удалось прорвать участок обороны противника и развить наступательные действия.

Младший сержант Егор Синюшкин выполнял задачу по блокированию одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. При поддержке артиллерии националисты предприняли попытку выйти из поселка через участок обороны роты, в состав которой входило отделение Синюшкина.

В ходе отражения атаки прицельным огнем из вооружения БМП младший сержант сковал действия основных сил наступающих боевиков. Умело маневрируя на поле боя, российский боец уничтожил до 10 националистов. Грамотно руководя вверенным ему отделением, младший сержант не допустил прорыва противника на данном участке обороны, а также потерь среди личного состава отделения. Понеся потери, националисты были вынуждены отступить на исходные рубежи.

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Днем ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Помимо этого, на купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области.

Кроме того, в этот день в Минобороны РФ рассказали, как наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев в составе подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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