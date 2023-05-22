Четырехлетний мальчик отравился антидепрессантами в Петербурге

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок был госпитализирован с отравлением антидепрессантами. Об этом 22 мая сообщает 78.ru.

Инцидент произошел накануне вечером, 21 мая, в квартире на улице Шамшева. Мальчик съел 150 мг антидепрессантов. Во время происшествия родители мальчика находились дома, занимались своими делами. Ребенок самостоятельно нашел лекарства.

Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее, 18 мая, в Санкт-Петербурге четверо школьников были госпитализированы с отравлением, предположительно, наркотическими веществами. Прохожий около ТЦ заметил 14-летнего подростка без сознания и вызвал ему скорую. Позднее еще троих госпитализировали.