К сервису «Московской электронной школы» подключат Подмосковье

Сервисы «Московской электронной школы» будут доступны для школ Московской области в ближайшее время. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время подписания соответствующего соглашения с губернатором региона Андреем Воробьевым.

«Московская электронная школа» (МЭШ) — это интернет-платформа с электронными дневниками, журналами и библиотекой, подключиться к ресурсу могут дети и родители.

Платформа функционирует с 2016 года только с государственными образовательными учреждениями. В ней собрана информация о посещаемости, выполнении домашних работ, оценкам. Также на платформе можно получить доступ к дополнительным материалам для учебы, пишет сайт kp.ru.

По словам Собянина, власти столицы передали Минпросвещения и Минцифры технические разработки, а также оказывают помощь по их внедрению в регионах России, отмечает агентство городских новостей «Москва».

На платформе ученикам, в частности, доступны видеоуроки при подготовке к ЕГЭ, персональные и групповые каналы связи, например, с чатами, видеозвонками, уточняет РИАМО.

Одновременно сервис уже тестируется в Калужской области и Татарстане, пишет сайт aif.ru. Работает он в тестовом режиме и в Подмосковье, сейчас около 60 образовательных учреждений тестируют новую систему.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что у Москвы большой опыт в развитии системы образования. По его словам, МЭШ стала частью суверенной системы образования, что позволило России обеспечить себе независимость от зарубежных поставщиков, пишет «Москва 24».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область станет первым в России регионом, где повсеместно внедрят систему «Моя школа». По его словам, она поможет лучше выявлять таланты школьников, а педагогам — повышать мастерство. Запустят платформу повсеместно уже осенью, отмечает телеканал «360».

После подписания соглашения прошла церемония вручения самым активным пользователям МЭШ учителям, показавшим высокие результаты в подготовке школьников к Всероссийской олимпиаде, сообщает НСН.

15 марта стало известно, что в Московской области в летний период планируется открыть как минимум 900 пришкольных лагерей.

Они будут работать на протяжении всех летних каникул в три смены. Ожидается, что в них отдохнут около 70 тыс. детей.