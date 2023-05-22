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Экс-сенатор Блэк назвал битву за Артемовск крупнейшей битвой со времен ВОВ

Экс-сенатор США Блэк: в Артемовске ВС России выиграли крупнейшую битву с 1945 года
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Конкорд
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Освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) стало крупнейшей победой ВС РФ со времен Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил «РИА Новости» бывший сенатор штата Виргиния (США) Ричард Блэк.

Он отметил, что западные СМИ не спешат признавать, что Киев утратил контроль на данной территории, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в живой силе и технике.

«Эти потери будут побуждать [президента Украины Владимира] Зеленского начать наступление, чтобы доказать, что у него всё еще есть боевая мощь, хотя более разумным путем мог бы стать поиск мира и прекращение дальнейшего кровопролития», — подчеркнул Блэк.

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Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин заявил, что взятие Артемовская разрушило миф о его неприступности, а также вынудило Киев сменить риторику в попытке обесценить потерю города.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Решение было принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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