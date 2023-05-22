Под Калининградом задержали украинца по подозрению в оправдании терроризма

В Калининградской области задержали гражданина Украины по подозрению в оправдании терроризма. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба УФСБ России по Калининградской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался 20-летний мужчина. Он намеревался уехать в Польшу, однако пограничная служба республики не пропустила его.

Во время проверки в соцсетях гражданина были найдены видео и изображения, оправдывающие деятельность террористов и призывающие «осуществлять насильственные действия» в отношении российских военнослужащих.

Ранее в этот день в Новотроицке Оренбургской области задержали россиянина, готовившего теракт по указанию украинских спецслужб. Он готовил поджог на железнодорожной станции и в здании военкомата.

16 мая ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах (ВС) РФ. В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства с информацией о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток». Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж», подозреваемая заключена под стражу.