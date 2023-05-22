Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебными стрельбами

Громкие звуки в Севастополе связаны с проводимыми тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота. Об этом 22 мая сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в городе — это <...> флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе всё спокойно.

Аналогичная ситуация произошла в апреле, когда местные СМИ сообщали о громких звуках, которые раздавались в центре Севастополя.

Тогда Развожаев также указал, что громкие звуки связаны с проведением профилактической работы в рамках противоподводной диверсионной обороны.