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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебными стрельбами

Губернатор Развожаев: источником громких звуков в Севастополе стали учебные стрельбы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Громкие звуки в Севастополе связаны с проводимыми тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота. Об этом 22 мая сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в городе — это <...> флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе всё спокойно.

Аналогичная ситуация произошла в апреле, когда местные СМИ сообщали о громких звуках, которые раздавались в центре Севастополя.

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Тогда Развожаев также указал, что громкие звуки связаны с проведением профилактической работы в рамках противоподводной диверсионной обороны.

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