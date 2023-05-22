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Актер Рэй Стивенсон скончался на съемках в Италии

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Фото: Global Look Press/STAR-MEDIA
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Британский актер Рэй Стивенсон скончался во время съемок в Италии. Об этом 22 мая сообщила газета La Repubblica.

20 мая Стивенсон почувствовал себя плохо и лег в больницу на острове Искья. За это время его состояние не улучшилось.

Точная причина смерти не раскрывается. 25 мая ему должно было исполниться 59 лет.

Стивенсон известен по ролям легионера Тита Пуллона в телесериале «Рим» и Вольштагга в фильмах Marvel о Торе. Также он снимался в сериалах «Викинги», «Декстер», «Медичи», фильмах «Дивергент», «Книга Илая», «Ирландец».

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