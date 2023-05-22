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Финансовый консультант рассказала о принципах выбора жилья в отпуске

Эксперт Волкова: перед выбором жилья для отдыха нужно определиться с бюджетом
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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При планировании отпуска один из ключевых вопросов, который необходимо решить, — выбор и аренда жилья. Чтобы найти подходящий вариант, необходимо прежде всего определиться с бюджетом, с тем, сколько отдыхающий готов потратить, рассказала «Известиям» 22 мая финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

«Это позволит сузить круг поиска и избежать неприятных сюрпризов в виде непредвиденных расходов», — объяснила она.

После этого нужно понять, какой тип жилья больше подходит.

«Если вы путешествуете с детьми, то может быть удобнее выбрать апартаменты или дом, где есть отдельные спальни, кухня и гостиная. Если вы путешествуете один, то вам может вполне хватить небольшой квартиры или комнаты в хостеле», — рекомендовала эксперт, добавив, что стоит учитывать и расположение жилья.

Для поиска она советовала использовать надежные ресурсы, сайты и приложения с объявлениями.

Следующий шаг — связаться с владельцем жилья для уточнения деталей и условий аренды, обсуждения всех нюансов, включая размер депозита, сроки оплаты, условия отмены и правила проживания.

«Прежде чем производить оплату, сверьте все фотографии и описание жилья. Если возможно, попросите дополнительные фотографии и уточните детали, которые не указаны на сайте. Также очень важно производить оплату только при предоставлении определенных гарантий со стороны владельца квартиры. Постарайтесь не передавать личные данные незнакомым людям. Если что-то кажется вам подозрительным или непонятным, лучше отказаться от сделки и искать другие варианты», — подчеркнула финансовый консультант.

Кроме того, следует изучить отзывы путешественников для оценки качества жилья.

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Говоря о выборе места, она уточнила, что одни из наиболее популярных вариантов — аренда квартиры и проживание в отеле. Они имеют свои преимущества и недостатки, и многое зависит от индивидуальных предпочтений.

«Аренда квартиры подойдет вам, если вы хотите жить самостоятельно и нуждаетесь в большей свободе. А еще это более выгодно по сравнению с ценами на проживание в отеле», — сказала она.

Среди преимуществ такого жилья она назвала наличие кухни, возможность снять квартиру с несколькими комнатами для компании путешественников, возможность соприкоснуться с местной культурой. Из минусов: отсутствие сервиса и дополнительных опций вроде бассейна, ответственность за уборку, затраты времени на поиски подходящей квартиры.

«И, конечно, здесь гораздо выше риск столкнуться с мошенниками или непредвиденными ситуациями. Нет гарантии, что квартира будет соответствовать вашим ожиданиям или что всё будет в порядке при заселении», — добавила эксперт.

Проживание в отеле она назвала отличным вариантом для тех, кто ищет комфорт. Среди преимуществ: дополнительные удобства, услуги и сервисы, безопасность, удобное расположение.

«Однако и такой, казалось бы, идеальный вариант имеет некоторые недостатки. Это и более высокая цена, чем при аренде квартиры, и ограниченность в пространстве, в выборе еды», — отметила финансовый консультант.

Кроме того, можно столкнуться с шумными соседями.

«Стоит взвесить все за и против и сделать свой выбор. Если вам нужно больше пространства, свободы, а еще вы хотите сэкономить на стоимости жилья, выбирайте квартиру. Если же вы ищете комфорт, гарантированную безопасность, дополнительные сервисы, то проживание в отеле станет для вас лучшим вариантом», — подытожила Волкова.

Ранее, 7 апреля, директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что если выбирать время для отпуска, то с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным будет август.

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