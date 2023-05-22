Путин поручил ограничить объем покупки валюты резидентами для сделок с иностранцами

Президент России Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит не более $1 млрд на покупку резидентами РФ валюты для переводов за рубеж в рамках расчетов по одобряемым правкомиссией сделкам. Об этом 22 мая говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как уточняется, изменения внесены в указ президента от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

«Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более 1 миллиарда долларов США на покупку резидентами иностранной валюты <...> в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — поручил глава государства.

Поручение должно быть исполнено до 1 июня 2023 года, ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В марте Банк России решил на неопределенный срок продлить ограничения на снятие наличной валюты. Эксперты тогда отмечали, что решение о продлении ограничений, а также лимиты перевода за границу в текущей экономической ситуации вполне оправданны.

Отмечалось, что роль в принятии такого решения сыграл в том числе дефицит конвертируемой валюты, связанный, в частности, с резким сокращением поступления долларов и евро в РФ.

ЦБ впервые ввел лимит на вывод наличной валюты 9 марта 2022 года сроком на полгода. Изначально вне зависимости от валюты счета деньги выдавались только в долларах США в кассах банков, а с 11 апреля стали доступны в евро.