Нефтяник и море: лучшей новинкой уикенда стал хоррор «Мегалодон»

На первом месте по кассовым сборам снова «Вызов», заработавший 73 млн рублей. Серебро досталось хоррору из Доминиканской Республики «Мегалодон» — 45 млн. А бронзу получил новый комедийный детектив Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». Отечественная новинка выступила слабее ожиданий, собрав всего 37 млн рублей. Посещаемость залов снова не дотянула до миллиона. «Известия» подводят итоги выходных в кино.

Космические результаты

Обрушившись после окончания майских праздников, посещаемость кинотеатров второй уикенд подряд держится на уровне 0,9 млн человек. 220 тыс. из них посмотрели «Вызов».

Картина Клима Шипенко продолжает удерживать первую позицию рейтинга ЕАИС, но ее сборы неуклонно снижаются. В минувший уикенд фильм показали почти 14 тыс. раз, а бокс-офис составил 73 млн рублей. Средняя наработка и наполняемость залов остались прежними — 5 тыс. рублей и 16 человек. Суммарная касса «Вызова» перевалила за 1,58 млрд рублей, это обеспечило ленте десятое место в рейтинге самых кассовых фильмов российского производства. Раньше эту строчку занимал «Викинг» Андрея Кравчука (1,51 млрд рублей).

Как рассказала «Известиям» президент кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, несмотря на постепенное снижение кассовых сборов, «Вызов» остается бесспорным форвардом проката.

— «Сарафан» помогает ему собирать кассу, уровень интереса к нему не падает. У фильма есть все шансы приумножить свои показатели не только в мае, но и в течение лета, — объяснила Ольга Зинякова «Известиям».

Тренд на «акуловые» хорроры стартовал с релизом классических «Челюстей» в 1975 году. С тех пор почти каждый год выходят как не очень удачные фильмы про морских хищников («Акулий торнадо»), так и успешные (например, «Мег: Монстр глубины»). К хиту 2018 года с Джейсоном Стэйтемом в главной роли свежий релиз отношения не имеет, но это не помешало «Мегалодону» стать лучшей новинкой уикенда и заработать 45 млн рублей. Как считает Ольга Зинякова, успех фильму обеспечило отсутствие конкуренции.

— Среди новинок это был единственный фильм в формате экшен-хоррор с нулевой конкуренцией по репертуарной сетке. Однако уже на следующей неделе выйдут «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Спуск: новая глава» и другие релизы, которые размоют аудиторию «Мегалодона», — уверена эксперт.

Условную конкуренцию «Мегалодону» мог составить детективный триллер «Остров иллюзий», который вышел с акульим хоррором в один уикенд. Но у «Острова» дела обстоят неважно: восьмое место в топе ЕАИС и скромные 10 млн рублей кассы. А также самая низкая посещаемость — по восемь человек на показ в среднем.

Не всё так радужно

Несколько других премьер уикенда тоже не оправдали ожидания прокатчиков. Например, новый фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». Всего комедийный детектив, в основу которого легла повесть Артура Конана Дойла, показали 12 тыс. раз. При этом кассовые сборы составили 37 млн рублей, а среднее количество зрителей на сеанс у новинки в числе самых низких — по десять человек.

Хуже обстоит ситуация у мультфильма «Трио в перьях 2», над озвучкой которого работали звезды шоу-бизнеса (Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Алексей Воробьев). Анимационная картина расположилась на четвертой строчке топа, заработав 20 млн рублей. Показов было примерно 12 тыс., но «Трио» оказалось первым с конца по средней наработке за сеанс — всего 2 тыс. рублей.

Почти вполовину уменьшились сборы у мелодрамы Андрея Зайцева «14+ Продолжение» — с 32 млн до 18 млн. Несмотря на значительное снижение, Ольга Зинякова считает, что аудитория не потеряла интерес к фильму.

— Напротив, фильм идет на отличном «сарафане». Продолжение мелодрамы «14+» показывает хорошие результаты в своей нише, наработка у фильма даже выше, чем у новинок проката. Снижение кассы для этого фильма — в рамках ожиданий, он продолжит лидировать в десятке и на следующей неделе, — объяснила Ольга Зинякова «Известиям».

Короткий метр — большие цифры

В лидерах по средней наработке и наполняемости залов остаются западные новинки, которые показывают неофициально предсеансовым обслуживанием вместе с короткометражками.

На пятой строчке топа расположился «Эскейп» — 18 млн рублей. Один показ собирал 34 зрителя, и средняя наработка держалась на уровне 14 тыс. рублей. Это самые высокие показатели во всем рейтинге ЕАИС. Чуть ниже цифры у «Трех добрых дел», которые заняли седьмое место. У них было по 26 человек на сеанс и 9,5 тыс. рублей наработки.

Также в рейтинг затесались «Стражи Галактики. Часть 2», у них 5 млн сборов и 11-е место. Хотя премьера фильма состоялась еще в 2017 году, на один показ в среднем ходил 31 зритель, а наработка составила 11 тыс. рублей.

Причиной таких показателей стали неофициальные сеансы третьей части «Стражей Галактики». Точно подсчитать сборы не получится, так как предсеансовым обслуживанием показывают и другие западные новинки, но если объединить цифры короткометражек и второго фильма Marvel, то получится примерно 40 млн рублей. Это бы обеспечило новым «Стражам» второе место в рейтинге ЕАИС.

Перспективы

По словам Ольги Зиняковой, больших рокировок в списке хэдлайнеров проката не предвидится.

— Большие шансы на зрительское внимание будут у релизов «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Быть Сальвадором Дали» с Эзрой Миллером и Беном Кингсли, а также у хорроров «Спуск: Новая глава» и «Ужас Истфилда. Первое изгнание».

Еще в прокат выходят экшен «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли, триллер «Иллюзия побега», а также мультфильм «Три разбойника и лев» — российских зрителей ждет жанровое разнообразие.